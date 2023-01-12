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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.23 09:00

Российскими войсками освобождён населённый пункт Подгородное ДНР

Кроме того, в районах населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 11 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населённый пункт Подгородное Донецкой Народной Республики.

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе.

В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожены до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожены до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены:

▪ украинская пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Котовка Харьковской области;

▪ артиллерийская система М777 производства США в районе населённого пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики;

▪ две украинские самоходные пушки 2С7 «Пион» в районе населённого пункта Райгородок Донецкой Народной Республики, буксируемая гаубица Д-20 в районе населённого пункта Колодези Донецкой Народной Республики;

▪ две гаубицы Д-30 в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Победа Донецкой Народной Республики, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе города Артемовск и города Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Павловка Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики.

Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Брянка Луганской Народной Республики сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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