Российский безработный: кто, что и сколько ему должен

Двухлетний период пандемии сменился противостоянием санкциям. Россия взяла курс на импортозамещение. Конечно, в первую очередь изменение экономической ситуации сказалось на рынке труда. Эксперты hh.ru вместе с юристом Татьяной Нечаевой подготовили рекомендации по вопросу, какие выплаты положены безработным в 2022 году

Причины увольнения

Пытаясь наладить дела компании, работодатель может объявить простой. Этот период оплачивается в зависимости от причины простоя. Закон не запрещает работодателю отправить персонал в простой перед сокращением. Сколько должны платить в простое:

• 2/3 среднемесячного заработка, если простой по вине работодателя;

• 2/3 оклада (тарифной ставки), если простой вызван организационными или технологическими причинами: например, нарушены логистические цепочки поставки комплектующих.

Важно: в приказе о простое должно быть указано, где работники находятся в период простоя. По умолчанию они должны оставаться на рабочих местах. Иначе отсутствие может быть расценено как прогул. А за него могут уволить.

По данным Минтруда на конец марта 2022 года, в простое находятся почти 95 тысяч работников. Около 14 тысяч человек отправлены в неоплачиваемый отпуск. К высвобождению заявлено 59 тысяч человек.

Имеет значение, по какому основанию будет расторгнут трудовой договор. Нюансов много, отметим главное. Добровольное увольнение — самое невыгодное для сотрудника. Если работодатель уговорил уйти по собственному желанию, выплаты будут меньше. Работодатель выплатит только остаток зарплаты, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие, если оно оговорено в соглашении.

Увольнение по сокращению численности (штата) — длительная процедура. Но работник получит больше денег. Кроме того, если работодатель нарушит хотя бы один из этапов сокращения, увольнение можно оспорить в суде. Работодатель должен предупредить о сокращении не менее чем за два месяца. Кроме того, не всех работников можно сократить. К «неприкасаемым» относятся: беременные, матери детей до трёх лет, одинокие матери с детьми до 14 лет или ребёнком-инвалидом до 18 лет, многодетные родители — единственные кормильцы семьи и другие.

При увольнении по сокращению или ликвидации предприятия сотрудник получит от работодателя, кроме остатка зарплаты и компенсации за неотгулянный отпуск, выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Выходное пособие в общем случае выплачивается за первый и второй месяц после увольнения. На Крайнем Севере и приравненных к нему местностях выходное пособие платится ещё дольше, так как при его расчете используются «северные» коэффициенты.

Если работник в течение двух недель после увольнения оформился как безработный, по решению органа занятости средний месячный заработок может быть выплачен и за третий месяц.

Как встать на учёт по безработице

Обратиться в службу занятости надо как можно раньше. Сейчас органы занятости оказывают поддержку работникам и до фактического расторжения трудового договора.

Кто не может получить статус безработного:

• индивидуальные предприниматели, даже если у них нет дохода;

• работники по гражданско-правовым договорам;

• студенты-очники;

• учредители фирм и члены крестьянско-фермерских хозяйств;

• самозанятые.

Если есть подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» — процедура получения статуса безработного совсем простая:

Подайте заявление на портале «Госуслуги» или сайте «Работа в России», зайдя с учётной записью госуслуг. Заявление обработает центр занятости по месту постоянной регистрации. Москвичам пособие назначается полностью дистанционно. Остальным придётся дождаться приглашения на личный приём в центре занятости.

В заявлении надо будет указать сведения о месте жительства, образовании, детях, последнем месте работы, наличии льготного статуса (инвалид, предпенсионер и т. д.). Также требуется выбрать способ получения пособия.

После этого необходимо создать резюме на портале «Работа в России». На основании этих данных в течение 10 дней после приёма заявления центр занятости будет предлагать вакансии. Заявитель должен откликнуться как минимум на две вакансии из них, иначе его не признают безработным.

На 11-й день, если новую работу найти не удалось, заявителя признают безработным и назначают пособие.

Сколько платят безработным

Величина пособия зависит от трёх факторов: причины увольнения, продолжительности работы до увольнения и среднего заработка до увольнения. Максимальные и минимальные размеры пособия утверждены постановлением правительства от 15.11.2021 № 1940.

В общем случае, если заявитель уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год отработал как минимум 26 недель, ему назначат стандартное пособие. Оно привязано к среднему заработку, но ограничено максимальной суммой. Первые три месяца будут платить 75% от среднего, но не более 12792 ₽ (МРОТ 2021 года). Следующие три месяца — 60%, но не более 5000 ₽. Если в регионе используются районные коэффициенты, пособие увеличивается. Через полгода пособие прекращают выплачивать.

Для предпенсионеров пособие назначается дольше чем на полгода. Первые три месяца им платят 75% от среднего заработка (но не более 12792 ₽ и не менее 1500 ₽), следующие четыре месяца — 60% с тем же ограничением, потом — 45%. Минимальное пособие по безработице составляет 1500 ₽. Его платят: гражданам, которые раньше не работали или не работают больше 12 месяцев, а также тем, кто работал за прошлый год меньше 26 недель;

тем, кто уволен за нарушение трудовой дисциплины;

• ИП, которые прекратили деятельность. В первых двух случаях пособие назначается всего на 3 месяца.

Снять с пособия раньше срока могут при переезде, отказе от перерегистраций в центре занятости каждые две недели, явке на перерегистрацию в пьяном виде, отказе от выплаты и т. д. Например, осуждённый не может получать пособие по безработице.

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