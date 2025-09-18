Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
Мурманская область. Арктика (16+)18.09.25 17:30

Российский бизнес уже адаптировался к санкциям, а вот к росту издержек – нет

Представители российского бизнеса назвали расширение санкций одной из наименее значимых сложностей, которые ограничивают их работу. Это следует из опроса предприятий Банком России, опубликованного в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» ЦБ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в конце августа призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, по аналогии с пошлинами США для российских партнёров. Позже она заявила, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил РФ новыми рестрикциями.

Как сообщают «Известия», российский бизнес сейчас уже адаптировался к санкциям - перестроил логистику, платёжные каналы, номенклатуру поставщиков, отметил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Однако, по его мнению, новые меры всё же удлиняют цепочки поставок и повышают стоимость капитала.

Самой значимой сложностью для работы в опросе ЦБ бизнес назвал рост издержек. Как пояснил аналитик «Freedom Finance Global» Владимир Чернов, это напрямую отражается на себестоимости продукции. Кроме того, предприятия видят одной из главных проблем дефицит кадров. Безработица в России последние несколько месяцев держится на рекордно низком уровне - 2,2%.

Среди других сложностей, по данным ЦБ, компании выделили недостаток средств для финансирования оборотного капитала, рост кредитной нагрузки и сложности с расчётами и платежами.

Также сохраняется нестабильность с доступом к импортному оборудованию и запчастям. Совокупность этих факторов делает операционную среду более сложной, чем формальные санкционные ограничения, полагает Чернов.

В конце списка проблем, которые мешают компаниям работать, помимо расширения санкций, оказались вопросы с логистикой и нехватка мощностей.

Рост кредитной нагрузки оказался на четвертом месте по сложностям для бизнеса. Это связано с тем, что у компаний существенно выросли траты на выплату процентов по уже действующим ссудам - 70% кредитов привязаны к ключевой ставке, которая остается высокой, заявил ранее «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.

 

 

