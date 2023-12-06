Российский бизнес весь год активно нанимал инженеров-механиков. За год спрос на этих специалистов взлетел на 46%

Опрос 2023 года показывает, что лидером по поиску и найму у работодателей должен был стать производственный линейный персонал – так ответила каждая вторая (50%) компания. Аналитика за десять месяцев показывает, что работодатели придерживались намеченных планов. Так, только для инженеров-механиков в этом году было размещено более 7800 вакансий (+46% год к году) в целом по РФ.

В начале 2023 года служба исследований hh.ru выяснила у работодателей топ-10 категорий персонала, численность которых будет увеличена в этом году. По итогам 11 месяцев видно, что представители производственного персонала остаются лидерами по спросу у компаний. Яркий пример тому – инженеры-механики, потребность в которых на 46% превышает прошлогодние показатели, а зарплаты выросли более чем на 10000 рублей.

Опрос 2023 года показывает, что лидером по поиску и найму у работодателей должен был стать производственный линейный персонал – так ответила каждая вторая (50%) компания. Аналитика за десять месяцев показывает, что работодатели придерживались намеченных планов. Так, только для инженеров-механиков в этом году было размещено более 7800 вакансий (+46% год к году) в целом по РФ.

Регионами-лидерами, где инженеров-механиков чаще всего ищут работодатели сейчас являются Москва и область, Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Свердловская область. В частности, в Мурманской области потребность в инженерах-механиках на данный момент открыто более 130 вакансий, что на 79% больше, чем в 2022 году. Всего же бизнес на Северо-Западе страны увеличил число вакансий для таких специалистов за год на 43%.

Параллельно росту спроса на инженеров-механиков выросла и предлагаемая зарплата. В целом по стране рост составил более 10 тысяч рублей (с 70 тысяч до 80,4 тысячи). Диапазон зарплат для данных работников в Мурманской области от 124138 до 180000 рублей, при этом в прошлом году компании предлагали зарплату ниже от 68966 до 86207 рублей.

В погоне за кадрами работодатели становятся всё более демократичными и предлагают более гибкие форматы и условия работы. Например, за год увеличилось число предложений о работе с удаленным форматом работы (рост в 7 раз). Компании продолжают наращивать объём вахтовых вакансий (+70% за год).

Активней всего размещали вакансии и искали инженеров-механиков по сравнению с 2022 годом работодатели из ИТ-сферы (+291%), лесной промышленности (+107%), из области перевозок (+106%), а также сельского хозяйства (+100% новых вакансий) (наглядно на диаграмме).

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для инженеров-механиков, Россия: