Российский Дед Мороз поздравляет всех нас с праздником добрых чудес и волшебства!

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей и взрослых с Новым годом и пожелал им счастья, крепкого здоровья, надежных друзей.

«Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний. Мечтайте, воплощайте мечты в жизнь. Уверенно идите к своей цели. Будьте заботливы и участливы. И не забывайте, что каждый из вас способен украсить наш мир своими добрыми делами. Пусть в ваших сердцах никогда не будет вьюг и метелей», — сказал Дед Мороз в видеопоздравлении, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».