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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.21 17:45

Российский документальный фильм «Жили 12 разбойников» получил Гран-при Международного кинофестиваля «Северный характер: green screen»

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей МКФ, которая проходила на границе России и Норвегии в режиме онлайн.

Гран-при международного фестиваля экологического и социального кино «Северный характер: green screen» получила российский режиссер Светлана Стасенко (Москва) за фильм «Жили 12 разбойников».

Фильм рассказывает о Гене Чудненко, который родился в тюрьме, куда и вернулся из детского дома. В тюрьме Гена построил храм. А освободившись, построил ещё два прекрасных деревянных монастыря и десять храмов.

Приз за лучший короткометражный игровой фильм жюри киноконкурса присудило российской ленте «Кот пойдёт со мной» мурманского режиссёра Екатерины Мавлютовой о трогательной дружбе воспитанника детского дома и кота.

Лучшим документальным фильмом признана картина норвежского режиссера Инге Вегге «Относительный риск». В фильме рассматриваются темы здоровья, ответственности и рисков, с которыми встречаются люди в дикой природе.

Специальный диплом за лучшую режиссерскую работу получил российский фильм «Русский путь» режиссера Татьяны Соболевой. Фильм о том, как после двадцати лет заграницей, женщина пытается изменить жизнь в родной российской деревне.

Ещё один специальный диплом - за лучшую операторскую работу - жюри вручило картине «Крылья горца. Карачаевская лошадь» российского режиссера  Магомеда  Кумыкова.

Карачаевская лошадь — одна из аборигенных пород России с большой востребованностью на протяжении многих веков. На фоне удивительной природы Кавказа мы видим особенности жизни этих выносливых животных на протяжении года.

Специальным дипломом за поэтический взгляд на кинематограф удостоен фильм «Эта ночь» норвежских режиссеров Гуннара Бергдала, Карла Явера, Фредрика Ланге.

Это фильм – это кинематографическая встреча, бездомный язык, забытое место, поэма - пророчество.

За продвижение эмпатии и милосердия в кинематографе – с такой формулировкой жюри вручило специальный диплом фильму «Карантин» мурманских режиссеров Дарьи Монастырёвой и Юрия Ерофеева.

Фильм рассказывает о неравнодушии мурманчан, которые во время пандемии помогают родителям годовалого Миши Жукова собирать деньги на самое дорогое лекарство в мире.

Специальный диплом за яркое раскрытие образа творческой личности от Центра социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» получил фильм «О, если б никогда не расставаться» мурманского режиссера Ярослава Ломакина. В фильме - история о том, как мальчишка из украинской деревеньки стал выдающимся поэтом Кольского Заполярья.

Впервые на фестивале был вручён специальный диплом за лучший фильм на тему защиты природы «GREEN ICE CAMERA». Его получил фильм российского режиссера Елены Махневой «Хватит насиловать природу». Фильм снят на Колтушском озере, в уникальном месте Ленинградской области.

В состав жюри фестиваля вошли Тамара Сушко (Швеция), Ян Арвид Бергер (Норвегия), Ирина Шапман (Журавлева) (Франция, Россия), Никита Чисников (Москва), Эльвира Серга (Мурманск).

Возглавил группу международных экспертов известный российский кинематографист Игорь Тер-Карапетов.

Фестиваль проходил с 23 по 25 сентября на площадках приграничных городов – Никеля, Заполярного, Печенги (Россия) и Киркенеса (Норвегия).

На фестивале были представлены 11 документальных фильмов, 9 - короткометражных и восемь фильмов - вне конкурса из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Армении, Белоруссии и Казахстана. Авторы работ приехали представлять их лично.

Показы фильмов офлайн проходили на нескольких площадках. В Никеле – Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», никельская центральная библиотека, средняя школа № 3, СК «Металлург». В СК «Металлург» - будет создан уличный кинотеатр. В Заполярном фильмы фестиваля будут транслировать в ДК «Октябрь», в Печенге – в культурном центре «Платформа», в Киркенесе – в библиотеке Сёр-Варангера.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Мурманской области. Партнеры проекта - Центр развития кинопроизводства Мурманской области; Союз кинематографистов России; МРОООО «Союз журналистов России»; Министерство культуры Мурманской области; администрация Печенгского округа Мурманской области; коммуна Сёр-Варангер (Норвегия); библиотека «Сёр-Варангер»; АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа»; Всемирный Фонд дикой природы, ППС «Коларктик».

Фестиваль вошел в план мероприятий председательства России в Арктическом совете.

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