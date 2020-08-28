Российский экономист предсказывает девальвацию рубля

Перспектива начала глобального экономического кризиса становится всё более явной. Обострение обстановки может начаться уже в сентябре, когда предвыборная гонка за кресло президента США войдёт в свою пиковую фазу, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА «DEITA.RU».

В ходе пресс-конференции НСН эксперт рассказал о том, что масштабный срыв мировой экономики в депрессию обязательно затронет и Россию. По его словам, как только американская валюта начнёт ослабляться из-за резкого повышения градуса социального напряжения в США, российский рубль ждёт девальвация.

Если учитывать, что обстановка в штатах должна максимально накалиться к сентябрю, то и девальвации рубля стоит ждать как раз в первом месяце осени. При этом, как отмечает Делягин, события в Америке могут быть столь серьёзными, что доллар может обесцениться примерно на треть своей нынешней стоимости.

В более благоприятных условиях, российская экономика могла бы воспользоваться фактически обвалом основной мировой валюты, однако в сложившейся ситуации Россию ждут не меньшие испытания, чем США. Экономика страны, по мнению Делягина, после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет оживать очень болезненно и медленно.

По этой причине, девальвация в очередной раз станет единственной и вынужденной мерой, которая способна хоть как-то подстегнуть восстановление российской экономики, подытожил эксперт.