Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершает неофициальный визит в Грецию

Новейший российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершает неофициальный визит в греческий порт Пирей. В честь визита на борту корабля Северного флота побывают высокопоставленные представители Греции и посольства Российской Федерации в Греческой Республике.

Российские моряки планируют пополнить в греческом порту запасы продовольствия.

Как сообщает пресс-служба СФ, стоянка фрегата «Адмирал флота Касатонов» в порту Пирей, который он посещает уже во второй раз, продлится до 26 марта. В пятницу корабль выйдет в Средиземное море для продолжения плановых мероприятий своего первого дальнего похода.

Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат прошёл более 15 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Турции, Кипра и Сирии.