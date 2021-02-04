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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 09:00

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершил деловой заход в Грецию

Экипаж новейшего российского боевого корабля — фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в греческий порт Пирей. Вместе с фрегатом в порт прибыл спасательный буксир «Николай Чикер».

Основной целью делового захода российских моряков в Пирей является пополнение корабельных и судовых запасов, а также демонстрация военно-морского флага России.

Заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в Средиземном море. Ранее с экипажами были проведены учения по поиску подводных лодок и по противовоздушной обороне отряда кораблей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, нынешний дальний поход — первый для новейшего российского фрегата. Он начался с выхода из Североморска 30 декабря 2020 года и проходит под флагом начальника штаба соединения ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Владислава Малаховского. Перед началом длительного плавания все моряки прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).

В Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с российскими кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона. Первым из них было посещение Алжирской Народной Демократической Республики на севере Африки.

За время похода фрегат «Адмирал флота Касатонов» и буксир «Николай Чикер» прошли около 7 тысяч морских миль.

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