Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках дальнего похода совершил деловой заход в Лимасол Республики Кипр. В иностранный порт российские моряки зашли 8 марта. Визит российских моряков продлится до 10 марта.

За это время экипаж корабля пополнит запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнет от несения ходовой вахты.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время плавания в Средиземном море «Адмирал флота Касатонов» совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, Египет и Турцию. Республика Кипр стала пятой страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат Северного флота.

Корабль вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 30 декабря 2020 года. За время дальнего похода он преодолел более 13,5 тысячи морских миль.

До начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).