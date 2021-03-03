Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершил деловой заход в военно-морскую базу Турции в Акзас-Карагач

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего дальнего похода 2 марта совершил деловой заход в военно-морскую базу Турции Акзас-Карагач, расположенную на побережье Средиземного моря. Визит российских моряков продлится до 4 марта.

За это время экипаж корабля пополнит запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнет от несения ходовой вахты.

За время плавания в Средиземном море российский корабль совершил деловые заходы в Алжир, Грецию и Египет. Турция стала четвертой страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат, для которого нынешний дальний поход — первый в его истории.

В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов порты стран средиземноморского региона.

Как сообщает пресс-служба СФ, корабль вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 30 декабря 2020 года. За время дальнего похода он преодолел более 12,7 тысячи морских миль.

До начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («СпутникV»).