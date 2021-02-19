Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил деловой заход в египетскую Александрию

Экипаж новейшего российского боевого корабля – фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, вчера завершил деловой заход в египетский порт Александрию.

Визит североморцев продолжался три дня в соответствии с планом международного военного сотрудничества. Вместе с фрегатом в порту находился спасательный буксир «Николай Чикер».

В первый день захода на борт корабля прибыла делегация российского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет и Полномочным представителем России при Лиге арабских государств Георгием Борисенко. Для дипломатов была проведена экскурсия по фрегату.

Командование отряда также нанесло ряд протокольных визитов, а для личного состава были организованы автобусные экскурсии по Александрии с соблюдением противоэпидемического режима.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» и буксир «Николай Чикер» отошли от причалов египетского порта во второй половине дня и взяли курс в Средиземное море. В ближайшее время они будут действовать по плану дальнего похода в восточной части средиземноморья.

За время плавания в Средиземном море российский корабль совершил деловые заходы в Алжир и Грецию. Египет стал третьей страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат, для которого нынешний дальний поход – первый в его истории. Корабль вышел из главной базы Северного флота – Североморска 30 декабря 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».