Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил деловой заход в Грецию

Экипаж новейшего российского боевого корабля — фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполняющего задачи дальнего похода в Средиземном море, завершил деловой заход в греческий порт Пирей. Вместе с фрегатом в порту находился спасательный буксир «Николай Чикер».

Основной целью делового захода российских моряков в Пирей являлось пополнение корабельных и судовых запасов, а также – демонстрация военно-морского флага России.

Заход продлился несколько дней, после которого североморцы продолжили выполнение поставленных задач в Средиземном море. Ранее с экипажами были проведены учения по поиску подводных лодок и противовоздушной обороне отряда кораблей.

Нынешний дальний поход — первый для новейшего российского фрегата. Он начался с выходом из Североморска 30 декабря 2020 года и проходит под флагом начальника штаба соединения ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Владислава Малаховского. Перед началом длительного плавания все моряки прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («СпутникV»).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с российскими кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона. Первым из них было посещение Алжирской Народной Демократической Республики на Севере Африки.

За время похода фрегат «Адмирал Флота Касатонов» и буксир «Николай Чикер» прошли около 7 тысяч морских миль.