Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил деловой заход в военно-морскую базу Турции Акзас-Карагач

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего дальнего похода 4 марта завершил деловой заход в военно-морскую базу Турции Акзас-Карагач, расположенную на побережье Средиземного моря.

За время нахождения в турецком порту экипаж корабля пополнил запасы пресной воды и продовольствия, личный состав отдохнул от несения ходовой вахты. В связи со сложной эпидемической обстановкой сход личного состава на берег был ограничен.

За время плавания в Средиземном море российский корабль совершил деловые заходы в Алжир, Грецию и Египет. Турция стала четвертой страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат, для которого нынешний дальний поход — первый в его истории.

В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов в порты стран Средиземноморского региона.

Как сообщает пресс-служба СФ, корабль вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 30 декабря 2020 года. За время дальнего похода он преодолел более 12,7 тысячи морских миль.

До начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».