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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.26 17:00

Российский футбольный союз объявил о старте шестого сезона конкурса «Россия – футбольная страна»

«Россия – футбольная страна» – конкурс Российского футбольного союза, направленный на поиск и поощрение инициатив развития футбола в регионах. Шестой сезон конкурса проводится при поддержке Минспорта России, АНО «Национальные приоритеты» и приурочен к новой официальной дате Всемирного дня футбола.

«Конкурс «Россия – футбольная страна» за годы проведения стал важным и эффективным инструментом поддержки инициатив по развитию массового футбола. Он дает нам возможность отмечать и поощрять проекты, которые создают условия для занятий футболом в регионах, объединяют вокруг игры людей разных возрастов и профессий. Для РФС такие инициативы имеют большое значение, поскольку именно массовый футбол формирует широкую основу для развития всей футбольной системы», – отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Организаторы любых действующих футбольных инициатив могут заявить свой проект на сайте конкурса до 23 сентября 2026 года.

Проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из десяти номинаций: «Лучший массовый проект в футболе», «Лучший проект для лиц с ОВЗ», «Лучший проект для женщин», «Лучшая любительская лига», «Лучший любительский клуб», «Лучший корпоративный футбольный проект», «лучшая футбольная инициатива», «Лучший проект для детей», «Лучший футбольный проект для ветеранов боевых действий и действующих военнослужащих всех родов войск Российской Федерации» и «Лучший проект для студентов».

Призовой фонд для победителей и призеров составит 8,1 млн рублей. Победители и призеры всех номинаций, кроме номинации «Лучший корпоративный футбольный проект», получат денежные призы. Первое место – 350 тысяч рублей, второе – 300 тысяч, третье – 250 тысяч. Победитель и призеры номинации для корпоративных проектов получат возможность обучения по специальным программам в Академии РФС. Победитель также получит прямую квоту на участие в финальной части чемпионата России среди корпоративных команд.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на платформе. Там же публикуются новости и информация о самых ярких проектах-участниках за все сезоны конкурса.

После завершения заявочного этапа пройдёт отбор проектов, которые будут допущены до участия в конкурсе. С 1 октября до 30 ноября состоится региональный этап, где будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 7 декабря эти проекты пройдут межрегиональный отбор, где к 20 января 2027 года определятся участники национального этапа.

В решающей стадии экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции.

Напомним, что конкурс «Россия – футбольная страна» проводится с 2020 года. За пять прошедших сезонов в конкурсе участвовали 2500 проектов. Каждый год лучшие проекты конкурса представляют Россию в «UEFA Grassroots Awards» – главной европейской премии в массовом футболе.

 

 

Фото (Российский футбольный союз): https://gov-murman.ru/info/news/569074/#&gid=1&pid=1

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