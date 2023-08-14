Российский истребитель МиГ-29 над Баренцевом морем заставил самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии убраться восвояси

14 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Как сообщает vk.com/mil, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm