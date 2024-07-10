Российский истребитель МиГ-31 «показал» самолёту «Посейдон» ВВС Норвегии, куда ему надо улетать

10 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель, которая была идентифицирована как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

При приближении российского истребителя иностранный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации.

Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Фото: https://function.mil.ru/news