Российский космонавт признал вопрос от Мурманской области самым лучшим

В рамках «Творческой мастерской», проходящей в мастерской управления «Сенеж», для участников прошла мотивационная встреча «Первые в космосе-первые в мире», где в качестве спикера выступил почётный гость, российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

Антон Николаевич рассказал о своей биографии, выборе пути космонавта, особенностях профессии, а у присутствующих была возможность задать свои вопросы, которых было очень много.

Представительница Мурманской области Евгения Бурнашова обратилась к гостю с вопросом:

- Вы сказали, что родились в семье подводника. Я живу в городе подводников Гаджиево Мурманской области, и много общаюсь с ними. Часто ребята признаются, что изначально они хотели стать именно космонавтами или лётчиками, но не получилось, и поэтому выбрали другой путь. Выбрали бы Вы стать подводником, если бы не получилось стать космонавтом? И знаете ли Вы, может, Ваш отец хотел стать тоже космонавтом, но не получилось?

Вопрос сорвал аплодисменты зала, а сам Антон Николаевич назвал его пророческим. Он подтвердил, что его отец действительно хотел стать лётчиком, а сам бы он правда пошёл в подводники, если бы не взяли в космонавты. Он так же отметил, что был в Гаджиево не раз, и держит крепкую связь с моряками-североморцами.

По итогу вопрос был признан лучшим, а Евгения получила в подарок книгу о космонавте с личной подписью Антона Шкаплерова.

Фото Евгения БУРНАШОВА.