Российский рубль дешевеет в ожидании новостей об изменении параметров бюджетного правила

Нефтяные цены умеренно снижаются с утра после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, накануне давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу. Также президент сообщил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран с целью справиться с ростом цен.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предлагает высвободить рекордный объём нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта, пишет «The Wall Street Journal» со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, этот объём превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. Решение, как ожидается, будет принято в среду. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали роста на 1,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

«Мы по-прежнему полагаем, что цены на нефть останутся крайне волатильными. Они будут реагировать на новостные заголовки и торговаться в широком диапазоне от $75 до $105 за баррель в ближайшие сессии», - отметил рыночный аналитик «IG» Тони Сикамор.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается к евро и фунту стерлингов, стабилен к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,2%.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что примет жёсткие меры, если Иран заминирует Ормузский пролив. Американский лидер предупредил, что в случае установки мин «военные последствия для Ирана будут беспрецедентными».

Также инвесторы ждут публикации окончательных данных о февральской инфляции в Германии и данных о динамике потребительских цен в США за прошлый месяц. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что инфляция в Штатах в феврале осталась на январском уровне в 2,4%.

По состоянию на 9.34 мск за евро давали $1,1637 по сравнению с $1,1611 на закрытие предыдущей сессии, европейская валюта прибавляет около 0,2%. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3452 против $1,3418 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.35 мск 157,96 иены по сравнению со 158,05 иены на закрытие предыдущей сессии.

Как пишет «Trading Economics», недавний аукцион по размещению пятилетних государственных облигаций Японии привлёк больший интерес инвесторов по сравнению с 12-месячным средним показателем, что отражает снижение ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии.

Доллар в паре с офшорным юанем опускается на 0,25% и торгуется на уровне 6,8620 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,48/85,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 152 копейки, средний курс продажи вырос на 85 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,48-80,58 рубля за доллар.

Китайский юань поднимается в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет в ожидании новостей об изменении параметров бюджетного правила. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,529 рубля (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,77 копейки выше уровня действующего официального курса.