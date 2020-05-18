Российский рубль могут ждать серьёзные потрясения

Так считают экономические эксперты, мнение которых приводит портал «Эксперт Online», основным фактором поддержки для курса рубля в настоящее время выступают только котировки на нефть.

«Рубль сейчас ходит за нефтью буквально по пятам. Например, утром в пятницу котировки нефти марки Brent выросли выше 32 доллара за баррель, максимальной отметки за месяц, и тут же стремительно подрос рубль. Но последовавшая во второй половине дня коррекция мировых цен на нефть отодвинула нацвалюту обратно в область 73,50 рублей», – сказала Елизавета Наумова из «Альфа-банка».

Эксперт указала, что напряжение в глобальной экономике продолжает оставаться чрезвычайно высоким. Пока настроения инвесторов заметно не улучшатся, валюты развивающихся стран, в том числе рубля, будут оставаться под давлением. «Поэтому на этой неделе рубль ждут серьёзные испытания», – заключила она.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» убеждён, что в отношении рубля складывается крайне негативный фон. Он напомнил о падении американских фондовых рынков, тяжёлой ситуации в российской и мировой экономиках из-за пандемии коронавируса, а также напряженных отношениях США и Китая.

«Да и цены на нефть, единственный позитивный сейчас фактор для рубля, остаются нестабильными. Всё это даже в ближайшей перспективе может отрицательно сказаться на курсе рубля, который может быть отброшен в диапазон 74,50-75,50, а возможно даже выше», – сказал Юрий Кравченко, пишет РИАН.

Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть - на 70%, говорится в исследовании «Газпромбанка», на которое ссылаются «Известия». По подсчётам аналитиков банка, если бы не валютные вливания, к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей. При этом регулятору хватало ресурсов, чтобы поддерживать денежную единицу, не распродавая резервы. Как отмечают аналитики «BofA» в Россия за этот период резервы уменьшились лишь на 400 млн долларов.