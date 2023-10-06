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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.23 10:30

Российский рубль существенно дешевеет сегодня к основным мировым валютам

Нефтяные цены восстанавливаются сегодня после обновления минимумов с августа по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «S&P Global Commodity Insights», предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США дорожал в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 100,6725 рубля (+26,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 99,63 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар продолжил прибавлять, евро также активно растёт, рубль снижается на фоне отсутствия новостей о принятии российскими властями мер для стабилизации валютного курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 100,7254 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 32,04 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 49,59 копейки и составил 106,2659 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 1,05 рубля, евро - на 1,48 рубля.

Доллар США дорожает к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу.

Российский рубль существенно дешевеет сегодня к основным мировым валютам в ходе утренних торгов на Московской бирже; при этом доллар США превысил отметку 101 рубль впервые с 14 августа и приблизился к максимумам года (101,75 рубля). В августе обесценение рубля приостановилось лишь после заявлений ЦБ РФ о внеочередном заседании регулятора.

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