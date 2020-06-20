Российский рыболовный траулер потерял ход у берегов Норвегии

19 июня российское рыболовецкое судно «Nord Tral» потеряло ход у берегов Норвегии. К нему движется буксир, чтобы доставить его на ремонт в норвежский Киркенес. Об этом сообщает генеральное консульство России в Киркенесе.

«По оперативным данным, у российского рыболовецкого судна «Nord tral» вышло из строя рулевое управление. Продолжить движение самостоятельно оно не может. Отремонтировать в море поломку нельзя», - прокомментировал источник «Интерфакса»

На борту находятся 24 человека. Никому из них медпомощь не требуется. К судну выдвинулся российский буксир вышел из Мурманска.

«Ожидается, что в ближайшее время - через несколько дней - буксировка будет начата и 25-26 июня судно прибудет в Киркенес для прохождения ремонта на местном судоремонтном заводе», - добавили в генеральном консульстве России в Киркенесе.

«Генеральное консульство находится во взаимодействии с компанией-судовладельцем СПК РК «Беломорский рыбак», мы также находимся на связи с капитаном судна. Все члены экипажа - российские граждане, их здоровью ничто не угрожает. По прибытии наших граждан в Киркенес мы будем готовы оказывать им всяческое содействие», - заключили в генконсульстве.