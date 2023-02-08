Российский телеком-бизнес развивается и нанимает начинающих специалистов: 57% вакансий не требуют опыта работ

Один из ключевых показателей при устройстве на работу — это опыт. Однако исследование выявило, что работодатели готовы брать специалистов даже без опыта работы в телеком-бизнесе. И в 2022 году эта тенденция укрепилась, по сравнению с 2021 годом. Так, до 57% вакансий не требуют опыта работы в телеком — приоритет отдаётся другим профессиональным качествам специалистов: умению вести переговоры, грамотной речи и способности работать в команде.

Hh.ru совместно с российским телеком-провайдером «Телфин» провели анализ популярности профессий на телеком-рынке. Наибольшую группу вакансий за последние два года составляют специалисты в сфере продаж — продавцы-консультанты или продавцы-кассиры.

Наиболее востребованные специальности в телеком-бизнесе на данный момент:

продавец-консультант или продавец-кассир;

менеджер по продажам или менеджер по работе с клиентами;

сервисный инженер или механик;

оператор кол-центра или специалист контактного центра;

программист или разработчик.

Лидерами по количеству опубликованных вакансий остаются продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Спрос на этих специалистов был высоким в 2021 году и продолжил расти в 2022 года. Более чем вдвое выросла доля вакансий для операторов кол-центров — с 5% до 11%. При этом в 2022 заметно сократился спрос на более дорогих специалистов из сферы телеком. Под сокращение числа опубликованных вакансий попали специальности сервисных инженеров и программистов.

Таким образом, в 2022 году фокус работодателей сместился с сервиса и поддержки в сторону продаж. Эта тенденция может быть объяснена частичным насыщением телеком-рынка и снижением динамики его роста. К примеру, по данным «ТМТ Консалтинг», рынок IP-телефонии продолжает расти, но с 2019 года несколько замедляет свой рост по числу новых подключаемых компаний. Это стимулирует предприятия в условиях обостряющейся конкуренции усиливать отделы продаж.

Какой требуется опыт для работы в телеком-компаниях

Один из ключевых показателей при устройстве на работу — это опыт. Однако исследование выявило, что работодатели готовы брать специалистов даже без опыта работы в телеком-бизнесе. И в 2022 году эта тенденция укрепилась, по сравнению с 2021 годом. Так, до 57% вакансий не требуют опыта работы в телеком — приоритет отдаётся другим профессиональным качествам специалистов: умению вести переговоры, грамотной речи и способности работать в команде.

Если в 2021 году 39% работодателей были готовы рассматривать кандидатов с минимальным опытом в телеком-бизнесе от 1 года до 3 лет, то в 2022 году требования к соискателям упростились. Сейчас только 32% компаний обращают внимание в своих вакансиях на наличие стажа у специалистов.

Вероятнее всего, тенденция найма менее опытных кадров свидетельствует о желании вырастить с нуля собственных специалистов под конкретные задачи, связанные с особенностями той или иной организации. Также причиной может быть рост спроса на специалистов с менее серьёзной профессиональной подготовкой для работы в кол-центрах и отделах продаж, как было выявлено в предыдущей части исследования. Сейчас в фокусе внимания должности, где отраслевая специализация и опыт не столь значительны. Основным навыкам в телеком-отрасли можно научиться достаточно быстро, особенно если компания нанимает молодого специалиста и готова инвестировать в его развитие.

Какие навыки важны для работы в телеком-отрасли?

Описания вакансий в ИТ и телеком-бизнесе чаще всего строятся по единому шаблону и с едиными требованиями к кандидатам. Среди критериев, спрос на которые возрос в 2022 году, можно выделить:

умение работать в команде;

ведение переговоров;

грамотную речь;

свободное пользование ПК.

Стоить отметить, что перечень запросов в 2021 и 2022 годах несколько отличается. Так, в 2021 году среди прочих навыков при найме компании выделяли клиентоориентированность, в 2022 году это пожелание выбыло из ключевых требований в описания вакансий. Сегодня клиентоориентированность — уже стандарт обслуживания.

Важно подчеркнуть, что ключевым параметром остаётся умение вести продажи. Эта тенденция, по данным hh.ru, в период экономической нестабильности свойственна не только для телеком-бизнеса, но и для других отраслей. Кроме того, умение говорить грамотно и вести переговоры также занимают большую долю среди запросов компаний, так как именно эти навыки позволяют повысить продажи и влияют на работу сотрудников кол-центров, спрос на которых возрос.

Очевидно, что в текущем году работодатели с большим интересом рассматривают начинающих специалистов. Отсутствие стажа они компенсируют коммуникабельностью и работой в команде.

Сколько получают специалисты в телеком-компаниях?

Наиболее интересный вопрос исследования касается зарплат в телеком-бизнесе. Стоит отметить, что медиана предлагаемой зарплаты в телеком-отрасли по России практически не изменилась в 2022 году и составила 40300 ₽, в 2021 году показатель был 40100 ₽. При этом наиболее высокие зарплаты в телеком-бизнесе в 2022 году получают сотрудники в Москве — в среднем 62000 ₽. Самая низкая оплата труда зафиксирована в телеком-компаниях Курганской области — 26300 ₽.

Несмотря на то, что средняя зарплата по стране остается неизменной, в 18 регионах компании из сферы телеком снизили предлагаемые зарплаты 2022 году. Максимальное сокращение зарплаты было в Костромской области на 14,42%, что релевантно 26700 ₽. Также Курганская область как анти-лидер по средней зарплате по стране попала в тройку регионов с наиболее сильным сокращением зарплаты в телеком — на 12,33%. Стоит также отметить, что средние зарплаты в телеком-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга также стали ниже — на 8,82% до 62000 ₽ в Москве и на 9,78% в Северной столице до 52600 ₽.

Согласно данным аналитиков «Телфин», сокращение зарплат именно в этих регионах может быть связано с изначально более высокими ценовыми требованиями кандидатов и тенденцией к выравниванию зарплат по всей России. Не случайно в подборку анти-рейтинга по зарплатам попали крупные города как Москва, Санкт-Петербург и регионы с исторической поддержкой телеком-кадров как Свердловская, Ленинградская, Амурская область. Ранее hh.ru уже отмечал рост спроса на специалистов по телеком и ИТ в Амурской области с начала года на 35% (наглядно на диаграмме).

Однако не стоит пессимистично смотреть на уровень зарплат в телеком-индустрии, поскольку более 28 регионов повысили или сохранили зарплаты на уровне 2021 года. Максимальное повышение зарплат в телеком-бизнесе были в Республике Хакасия — на 25%, что соответствует сумме 37500 ₽ в 2022 году. Ранее специалисты в республике получали в среднем 30000 ₽.