Российский триколор полярники подняли на севере, юге, западе и востоке – крайних точках планеты присутствия нашей страны

В честь открытия выставки-форума «Россия» и Дня народного единства полярники на ледостойкой платформе «Северный полюс» и антарктической станции Прогресс, инспекторы самого западного национального парка «Куршская коса» и самого восточного – «Берингия» подняли российский триколор во время церемонии открытия экспозиции «Природоград».

В Москве сегодня открылась выставка-форум «Россия», связавшая важнейшие достижения нашей страны и все части света - север, юг, запад и восток.

В честь этого события и в честь Дня народного единства полярники на ледостойкой платформе «Северный полюс» и антарктической станции Прогресс, инспекторы самого западного национального парка «Куршская коса» и самого восточного – «Берингия» подняли российский триколор во время церемонии открытия экспозиции «Природоград».

Как пишет vk.com/arcticandantarctic, в подготовке этой экспозиции участвовали и специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Фото и видео (Природоведние, ААНИИ): https://vk.com/video-165713521_456239429