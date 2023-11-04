Мурманская область. Арктика (16+)04.11.23 22:20
Российский триколор полярники подняли на севере, юге, западе и востоке – крайних точках планеты присутствия нашей страны
В честь открытия выставки-форума «Россия» и Дня народного единства полярники на ледостойкой платформе «Северный полюс» и антарктической станции Прогресс, инспекторы самого западного национального парка «Куршская коса» и самого восточного – «Берингия» подняли российский триколор во время церемонии открытия экспозиции «Природоград».
В Москве сегодня открылась выставка-форум «Россия», связавшая важнейшие достижения нашей страны и все части света - север, юг, запад и восток.
В честь этого события и в честь Дня народного единства полярники на ледостойкой платформе «Северный полюс» и антарктической станции Прогресс, инспекторы самого западного национального парка «Куршская коса» и самого восточного – «Берингия» подняли российский триколор во время церемонии открытия экспозиции «Природоград».
Как пишет vk.com/arcticandantarctic, в подготовке этой экспозиции участвовали и специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Фото и видео (Природоведние, ААНИИ): https://vk.com/video-165713521_456239429
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Последние комментарии
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
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