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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.21 15:00

«Российский триколор в Арктике»: в Териберке устроили флешмоб в День флага

В честь дня государственного флага Российской Федерации на берегу Баренцева моря устроили танцевальный флешмоб «Российский триколор в Арктике». Он прошёл во время VI международного фестиваля «Териберка».

Добровольцы проекта «Чистая Арктика» вышли с шариками цветов российского триколора на центральную площадку, к ним присоединились гости фестиваля. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Такие акции объединяют, заряжают энергией и мне кажется у нас все получилось. Флешмоб состоялся. Поздравляю всех с Днём Государственного флага Российской Федерации», – прокомментировал глава региона.

«Для нас это возможность ещё раз напомнить, что большая часть Арктики принадлежит России, и эта наша зона ответственности. Только от нас зависит, насколько чистой и привлекательной для туристов будет эта северная земля», – заявили организаторы флешмоба.

Мероприятия в честь Дня Государственного флага Российской Федерации сегодня проходят во всех муниципалитетах Мурманской области в разных форматах, в том числе онлайн.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область одной из первых поддержала общественную инициативу «Чистая Арктика». Так, 2 августа десятки местных жителей вышли на арктический субботник и очистили от мусора пляж реки Ура.

Идея «Чистой Арктики», направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову (г. Мурманск) и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину (г. Владивосток). Участие в проекте может стать миссией страны, учитывая председательство России в Арктическом совете в 2021-2023 гг.

 

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