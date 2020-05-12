Российский военно-морской флот получит три серии фрегатов, созданных на базе кораблей проекта 22350

Речь идёт о первой серии из четырёх фрегатов типа «Адмирал Горшков» с 16 установками вертикального пуска (УВП), второй серии на базе проекта 22350 с 24 УВП (два заложили в 2019 году, ещё два - планируют заложить в ближайшие месяцы) и, наконец, о нескольких фрегатах проекта 22350М с увеличенным до 8000 тонн водоизмещением с 48 УВП.

Таким образом число первых двух серий кораблей проекта 22350 составит восемь единиц.

Как рассказал информированный источник в отрасли ресурсу «Mil Press FlotProm», именно эта цифра (от 8 до 10 кораблей), по словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, считается нижним порогом серийности в постройке современных корветов и фрегатов. Так он ответил на вопрос журналиста о потребностях флота.

Ещё от двух до четырех кораблей планируется построить по проекту 22350М: эта серия, третья по счету, по данным источника издания, будет меньше. Завершение постройки всех 12 фрегатов на базе проекта 22350 планируется к началу–середине 2030-х годов.

Фактически фрегаты модернизируются от корпуса к корпусу, этот процесс идёт непрерывно, рассказал ранее один из конструкторов. У кораблей типа «Адмирал Горшков» есть определенный модернизационный задел, который позволит им соответствовать требованиям флота в ближайшие полтора десятилетия.