Российский врач-иммунолог назвал простой способ снижения риска заражения коронавирусом

Способы снизить вероятность заражения коронавирусом назвал врач-иммунолог. По словам медика, важно проветривать жилое и рабочее помещение, особенно важно качество воздуха в спальне. Из-за грязного воздуха организм становится более восприимчивым к различным инфекциям.

Чистота воздуха в помещении, где человек проводит много времени, представляет собой очень важный фактор для снижения риска заболеть COVID-19. Об этом со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока сообщает радио «Sputnik».

Очень важно, отметил он, очищать от пыли спальни, в которых люди проводят до 10 часов кряду. Грязный воздух увеличивает вероятность заражения вирусами, в том числе и Sars-CoV-2.

Инфекции респираторных заболеваний атакуют именно дыхательные пути — не в последнюю очередь с помощью частиц пыли. Контролировать чистоту воздуха в помещении, чтобы снизить риск заражения, можно не только с помощью уборки, но и простого проветривания.

В начале декабря врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал простой способ снизить вероятность заражения коронавирусом. Чем выше концентрация в воздухе патогенов – тем выше риск заразиться, поэтому закрытые непроветриваемые помещения наиболее опасны.

Чаще всего люди заражаются вирусами в общественном транспорте, на работе и дома. На улице же подхватить заразу труднее. Снизить вероятность заражения в транспорте и других закрытых пространствах с большой концентрацией людей просто – нужно чаще и лучше проветривать и вентилировать их.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Ещё нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», — заявил специалист.

По словам медика, чаще проветривать помещения нужно также дома и на работе. Поможет уменьшить количество патогенов также влажная уборка.

В ноябре схожие данные представило британское издание «Sky News». Учёные выяснили, что проветривание помещения снижает риск заражения коронавирусом на 70%, говорится в материале.

Отмечается, что плохая вентиляция повышает риск заражения. Британские специалисты рекомендовали проветривать дома, если кто-то болен COVID-19, а также после приёма гостей.

Свежий воздух должен поступать с улицы. Обычная рециркуляция воздуха через кондиционер приведёт лишь к ещё большему распространению вируса.