Российское движение детей и молодёжи 1 и 2 июня проведёт по всей стране грандиозный фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей

Основной площадкой события станет Москва. Участниками фестиваля в столице России также станут ребята из Мурманской области.

На территории ВДНХ пройдёт торжественная церемония открытия, а участников со всей страны будет ждать увлекательная и разнообразная программа.

В делегацию, представляющую Мурманскую область на фестивале, вошли учащиеся из Мурманска, Североморска, Мурмашей, Апатитов, Оленегорска, Мончегорска, Гаджиево. Все они – победители различных конкурсов «Движения Первых». В дни проведения фестиваля юные северяне смогут посетить экспозиции, посвящённые проектам и направлениям «Движения Первых», поучаствовать в мотивационных дискуссиях и встречах с государственными деятелями, известными спортсменами, звёздами российской эстрады, представителями научного сообщества и многих других активностях.

«Фестиваль Первых» даст старт летним проектам и активностям для школьников и студентов колледжей по всей стране. Фестиваль станет точкой притяжения для тех, кто разделяет ценности «Движения Первых». В течение всего периода проведения он ни разу не прервётся: начав свое движение по стране в Южно-Сахалинске он будет передавать эстафету вслед за часовыми поясами нашей большой страны.

В Мурманской области региональный «Фестиваль Первых» пройдёт 1 июня в Коле.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, Российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодёжи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении» и «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена на создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в Движение можно с 6 лет.

Фото: https://gov-murman.ru