Российское общество не определилось с отношением к идеологии чайлдфри

За запрет движения чайлдфри (от англ. childfree — свободный от детей; это люди, которые сознательно не заводят детей. – Ред.) в России каждый третий, столько же — против. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как пишет kommersant.ru, член комитета Государственной Думы по безопасности Б. Хамзаев обратился в Министерство юстиции с предложением запретить в России движение чайлдфри. Согласно опросу «SuperJob» мнение россиян по этому поводу разделилось: 34% опрошенных поддерживают инициативу, 33% выступают против, ещё 33% затруднились с оценкой.

Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри: 36% и 32% соответственно. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу.

Выше всего уровень поддержки предложения Б. Хамзаева продемонстрировали россияне, имеющие детей: 42% против 23% среди бездетных.

Два года назад в Государственную Думу был внесён законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних. Тогда его поддержали 4 из 10 опрошенных (41%). Большинство несогласных, как и сейчас, было зафиксировано среди россиян моложе 34 лет (51% в 2022 году и 54% сегодня).

Время проведения опроса: 8—11 июля 2024 года.