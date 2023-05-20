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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 13:00

Российскому бизнесу и производству нужно больше точности: спрос на метрологов за два года вырос на 102%

В регионах СЗФО спрос на метрологов за последний год вырос на 54%. Наиболее выраженный рост потребности на данных специалистов наблюдается у работодателей из Петербурга (+55% новых вакансий), Ленобласти (+91%), Калининградской области (+75%), Псковской области (+100%), Карелии (+133%) и Республики Коми (+233%).

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 2600 вакансий для метрологов. Это на 43% больше, чем в начале 2022 года, а также на 102% больше, чем в 2021 году. Эксперты выяснили, в каких отраслях прослеживается наибольшая потребность в метрологах, а также насколько выросли зарплаты востребованных специалистов.

Спрос

В регионах СЗФО спрос на метрологов за последний год вырос на 54%. Наиболее выраженный рост потребности на данных специалистов наблюдается у работодателей из Петербурга (+55% новых вакансий), Ленобласти (+91%), Калининградской области (+75%), Псковской области (+100%), Карелии (+133%) и Республики Коми (+233%).

«Метрология – одна из самых точных наук. И без специалистов из этой области вряд ли сегодня сможет обойтись точное производство или одна из производственных отраслей российского рынка труда. Востребованность метрологов как специалистов подтверждает и динамика вакансий для них от работодателей из абсолютно всех сфер рынка труда. Наибольший рост спроса мы видим у компаний из сферы розничной торговли (+169% новых вакансий год к году), а также у работодателей из химической отрасли (+111%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В топ сфер с наибольшим числом вакансий для метрологов в начале 2023 года входят отрасль «Электроника и приборостроение», «Нефть и газ», «Тяжелое машиностроение». Крайне востребованы метрологи и в сфере создания промышленного оборудования, а также в ИТ-отрасли. Кроме того, во всех этих сферах наблюдается серьёзный прирост спроса на метрологов за год (наглядно на диаграмме). 

Лидерами по числу вакансий для метрологов за последнее время на Северо-Западе страны оказались компании СПМБМ «Малахит», «Эми – Прибор», «ТАЙПИТ», Торгово-промышленная группа, «Татнефть-АЗС-Северо-Запад», «Мой медицинский центр», «Kraft Heinz», «Астор», НПО «Метроконтроль», Концерн «Океанприбор», «Авангард-Энерго», «ANCOR», «Одк-Сервис», ЦНИИ «РТК», «Воентелеком», «Первая Газовая Компания», НИИ «Феррит-Домен», «Газпром» «СПГ Портовая», ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция».

Зарплаты

Диапазон предлагаемых зарплат для метрологов в целом по стране на данный момент от 47 000₽ до 86 207₽. Это на 7000₽ – 16000₽ больше, чем весной 2022 года.

В регионах СЗФО также заметна динамика: работодатели за год увеличили предлагаемую зарплату в вакансиях для метрологов на 11900₽ до 69000₽.

Наибольший доход на Северо-Западе страны метрологи могут найти в Петербурге: от 59 000₽ до 91 954₽, работодатели Новгородской области также предлагают высокую зарплату - до 77 586₽.

В рейтинг высокооплачиваемых вакансий для метрологов на данный момент входят:

В свою очередь зарплатные запросы соискателей-метрологов достаточно разнообразны. Так, каждый пятый (20%) соискатель-метролог запрашивает доход до 60000₽, ещё 19% хотят получать не менее 80000₽, 17% - до 100000₽, и столько же до 300000₽.

Соискательская активность

Россияне также проявляют интерес к метрологии: более 5 000 соискателей-метрологов с начала 2023 года разместили или обновили свои резюме на hh.ru. Наиболее активно мониторят рынок труда соискатели-метрологи из Москвы, Петербурга, Московской области, Башкирии, Татарстана, Краснодарского края, Тюмени, а также Самарской области. Между тем метрология пока что остаётся преимущественно «мужской» сферой: 62% резюме в данной профсфере приходится именно на соискателей-мужчин.

Чаще всего российские метрологи отмечают, что среди ключевых навыков у них отлично развит навык работы в команде, отличное пользование ПК, они имеют высокие организаторские навыки, грамотную речь, сильны в ведении переговоров, а также хорошо умеют работать с большим объемом информации.

Антон Пронин, генеральный директор ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (Росстандарт): «Метрология — это очень перспективное направление для профессионального образования и трудовой деятельности. Метрология предъявляет серьезные требования к её представителям. Это должны быть профессионалы с хорошими базовыми знаниями в таких науках, как математика, физика и химия. Хороший метролог – это ответственность, внимательность к деталям, усидчивость, кругозор, а во многих случаях и творческий подход. Из вузов часто выходят «сырые» специалисты-метрологи. Знания у них очень-очень общие, имеющие к практической деятельности весьма косвенное отношение. Хотелось бы, чтобы молодые люди получали больше знаний по практической и прикладной метрологии еще в процессе обучения в вузах, при этом самостоятельно отслеживая актуальные изменения в законодательстве.

Говорят, что хороших специалистов, обычно не хватает во всех сферах, но дефицит кадров по уникальным и узкоспециализированным направлениям был, есть и будет всегда. И метрология здесь не исключение. Получить готового высококвалифицированного специалиста сразу после выпуска его из вуза, как я уже сказал, невозможно. Если говорить о ситуации непосредственно в нашем институте, то на сегодня острого дефицита кадров мы не наблюдаем. У нас есть преемственность поколений, наставничество, развивается деятельность Метрологического образовательного кластера по знакомству с профессией со школьной скамьи, поэтому надеемся, что и в будущем мы не столкнемся с кадровым голодом».  

Фото предоставлено пресс-службой АО «Кольская ГМК».

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