Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей

Эксперты ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили, каков спрос на рынке труда, какие требования к современным рекламщикам предъявляют работодатели и как ИИ на них влияет.

Создание и размещение рекламы – часть работы самых разных специалистов креативных профессий. Сегодня с ней активно работают и рекламщики, и маркетологи, и пиарщики. За 9 месяцев для специалистов этой профессиональной сферы было открыто 259 тысяч вакансий по стране. При этом основной спрос со стороны работодателей приходится на менеджеров по маркетингу, интернет-маркетологов – это каждая третья вакансия или 32% от общего спроса. В пятерку также входят дизайнеры (15%), SMM или контент-менеджеры (11%), аналитики (11%) и менеджеры по работе с партнерами (11%). Для узких специалистов по рекламе работодатели открыли 8 тысячи новых рабочих мест (3%).

В региональном разрезе почти половина от общего спроса в сфере маркетинга, рекламы и PR приходится на Москву – 45%, или 115,4 тысячи вакансий. Каждое восьмое предложение разместили в Санкт-Петербурге (12%, или 30,1 тысячи), а по 3% пришлось на Краснодарский край (8,6 тысячи), Свердловскую область (8,2 тысячи), Республику Татарстан (7,6 тысячи) и Московскую область (6,8 тысячи).

Соискатели ждут доплату за ИИ-навыки

Соискатели-рекламщики не отказываются от идеи работать с ИИ. Более того, абсолютными лидерами по частоте использования стали маркетологи и PR-специалисты: 42% применяют его ежедневно, ещё 46% – под конкретные задачи. А поскольку умение пользоваться нейросетями стало новым стандартом, 15% представителей сферы маркетинга, рекламы и PR считают, что за ИИ-навыки и вовсе нужно доплачивать.

Тем временем за 9 месяцев 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в сфере маркетинга, рекламы и PR составила 82,5 тысячи рублей. За год она выросла на 11%. В региональном разрезе самую большую зарплату представителям креативной индустрии предлагают в Чукотском АО – 110 тысяч рублей, Москве – 106,9 тысячи рублей, Магаданской области – 100 тысяч рублей, Московской области – 91,5 тысячи рублей, Санкт-Петербурге – 91 тысячу рублей.

При этом за год сильнее всего выросла предлагаемая зарплата в вакансиях для калининградских рекламщиков: +20%.

Регион Медианная ЗП, 2025 Медианная ЗП, 2024 Динамика за год Санкт-Петербург 91 000 ₽ 79 600 ₽ 14% Калининградская область 66 900 ₽ 55 700 ₽ 20% Ленинградская область 65 000 ₽ 64 800 ₽ 0% Мурманская область 64 000 ₽ 62 400 ₽ 3% Республика Карелия 56 300 ₽ 60 000 ₽ -6% Архангельская область 55 500 ₽ 55 200 ₽ 1% Псковская область 55 000 ₽ 50 000 ₽ 10% Республика Коми 55 000 ₽ 53 800 ₽ 2% Вологодская область 54 600 ₽ 49 500 ₽ 10% Новгородская область 54 200 ₽ 50 000 ₽ 8%

Топ-5 самых высокооплачиваемых предложений в маркетинге, рекламе, PR:

Работодатели тоже ждут ИИ-навыки

Конкуренция в сфере маркетинга, рекламы и PR одна из самых высоких по стране – на 1 вакансию приходится 20,1 резюме. Работодатели в поисках лучшего кандидата сегодня уделяют особое внимание владению и развитию навыков у соискателей таких, как запуск различных видов интернет-рекламы, уверенное пользование сервисами по контекстной рекламе, организация маркетинговых коммуникаций, а также умение пользоваться искусственными интеллектом. Как отметили 34% работодателей в опросе hh.ru, ИИ-навыки в их компаниях для представителей сферы маркетинга, рекламы и PR стали уже обязательными. При этом компании требуют их как от линейных сотрудников, так и от руководителей.

Работодатели доверяют нейросетям маркетинговые и креативные задачи (41%), а также рутинные процессы, связанные с переводами, написанием текстов и документацией (39%). С помощью ИИ также оптимизируются процессы дизайна, аналитики и разработки. Большинство из этих задач работодатели предпочли бы отдать ИИ-сервисам под ключ.

«Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно. И соискателям важно осваивать работу с этим инструментом — это один из востребованных и актуальных навыков, значимость которого будет только возрастать», — говорит Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.