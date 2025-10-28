В России изменились правила профилактических медосмотров детейРазведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлн
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 12:00

Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей

Эксперты ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили, каков спрос на рынке труда, какие требования к современным рекламщикам предъявляют работодатели и как ИИ на них влияет. 

Создание и размещение рекламы – часть работы самых разных специалистов креативных профессий. Сегодня с ней активно работают и рекламщики, и маркетологи, и пиарщики. За 9 месяцев для специалистов этой профессиональной сферы было открыто 259 тысяч вакансий по стране. При этом основной спрос со стороны работодателей приходится на менеджеров по маркетингу, интернет-маркетологов – это каждая третья вакансия или 32% от общего спроса. В пятерку также входят дизайнеры (15%), SMM или контент-менеджеры (11%), аналитики (11%) и менеджеры по работе с партнерами (11%). Для узких специалистов по рекламе работодатели открыли 8 тысячи новых рабочих мест (3%).

В региональном разрезе почти половина от общего спроса в сфере маркетинга, рекламы и PR приходится на Москву – 45%, или 115,4 тысячи вакансий. Каждое восьмое предложение разместили в Санкт-Петербурге (12%, или 30,1 тысячи), а по 3% пришлось на Краснодарский край (8,6 тысячи), Свердловскую область (8,2 тысячи), Республику Татарстан (7,6 тысячи) и Московскую область (6,8 тысячи).

Соискатели ждут доплату за ИИ-навыки

Соискатели-рекламщики не отказываются от идеи работать с ИИ. Более того, абсолютными лидерами по частоте использования стали маркетологи и PR-специалисты: 42% применяют его ежедневно, ещё 46% – под конкретные задачи. А поскольку умение пользоваться нейросетями стало новым стандартом, 15% представителей сферы маркетинга, рекламы и PR считают, что за ИИ-навыки и вовсе нужно доплачивать.

Тем временем за 9 месяцев 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в сфере маркетинга, рекламы и PR составила 82,5 тысячи рублей. За год она выросла на 11%. В региональном разрезе самую большую зарплату представителям креативной индустрии предлагают в Чукотском АО – 110 тысяч рублей, Москве – 106,9 тысячи рублей, Магаданской области – 100 тысяч рублей, Московской области – 91,5 тысячи рублей, Санкт-Петербурге – 91 тысячу рублей.

При этом за год сильнее всего выросла предлагаемая зарплата в вакансиях для калининградских рекламщиков: +20%.

Регион

Медианная ЗП, 2025

Медианная ЗП, 2024

Динамика за год

Санкт-Петербург

91 000 ₽

79 600 ₽

14%

Калининградская область

66 900 ₽

55 700 ₽

20%

Ленинградская область

65 000 ₽

64 800 ₽

0%

Мурманская область

64 000 ₽

62 400 ₽

3%

Республика Карелия

56 300 ₽

60 000 ₽

-6%

Архангельская область

55 500 ₽

55 200 ₽

1%

Псковская область

55 000 ₽

50 000 ₽

10%

Республика Коми

55 000 ₽

53 800 ₽

2%

Вологодская область

54 600 ₽

49 500 ₽

10%

Новгородская область

54 200 ₽

50 000 ₽

8%

 

Топ-5 самых высокооплачиваемых предложений в маркетинге, рекламе, PR:

  1. Менеджер по продажам рекламы - от 1 000 000 ₽ за услугу, на руки, Москва;
  2. Performance-маркетолог - от 400 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, Санкт-Петербург;
  3. Директор департамента маркетинга (FMCG/пищевая отрасль) - от 300 000 ₽ за месяц, на руки, Оренбург;
  4. Руководитель отдела маркетинга и рекламы - от 250 000 до 350 000 ₽ за месяц, на руки, Москва;
  5. Руководитель отдела маркетинга - от 250 000 ₽ за месяц, на руки, Санкт-Петербург.

Работодатели тоже ждут ИИ-навыки

Конкуренция в сфере маркетинга, рекламы и PR одна из самых высоких по стране – на 1 вакансию приходится 20,1 резюме. Работодатели в поисках лучшего кандидата сегодня уделяют особое внимание владению и развитию навыков у соискателей таких, как запуск различных видов интернет-рекламы, уверенное пользование сервисами по контекстной рекламе, организация маркетинговых коммуникаций, а также умение пользоваться искусственными интеллектом. Как отметили 34% работодателей в опросе hh.ru, ИИ-навыки в их компаниях для представителей сферы маркетинга, рекламы и PR стали уже обязательными. При этом компании требуют их как от линейных сотрудников, так и от руководителей.

Работодатели доверяют нейросетям маркетинговые и креативные задачи (41%), а также рутинные процессы, связанные с переводами, написанием текстов и документацией (39%). С помощью ИИ также оптимизируются процессы дизайна, аналитики и разработки. Большинство из этих задач работодатели предпочли бы отдать ИИ-сервисам под ключ.

«Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно. И соискателям важно осваивать работу с этим инструментом — это один из востребованных и актуальных навыков, значимость которого будет только возрастать», — говорит Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:05«Подлинная история Русской революции». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены в Мурманской области в сентябре выросли-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо понижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»