Росстандарт утвердил новую версию национального стандарта ГОСТ на Государственный флаг РФ

Об этом сообщили 21 августа в Роскачестве, при содействии которого была проведена эта работа. Обновленный национальный стандарт должен заменить версию ГОСТ 25-летней давности, принятую в 1998 году.

В новой версии ГОСТа, которая заработает в декабре 2023 года, содержится ряд существенных изменений, сообщает pnp.ru.

Как пояснили в Роскачестве, ГОСТ на Государственный флаг служит основным ориентиром для производителей, которые выпускают его в любых размерах для различного предназначения.

В стандарте приводится список общих требований к используемым материалам, их физико-химическим и прочностным характеристикам, также в нем скорректированы требования к используемым швам и ниткам. Новая версия ГОСТа актуализировала нормативные ссылки, в том числе на методы испытаний, в нее внесены новые понятия, а также появился новый раздел «Указания по эксплуатации».

Кроме того, в национальном стандарте в новой редакции приведено приложение «Кодировка цветов Государственного флага Российской Федерации», с номерами оттенков цветов в широко распространенных стандартизированных и цифровых палитрах, применяемых при изготовлении триколора.

В Роскачестве подчеркивают, что новая версия ГОСТа позволит обеспечить стабильное качество производимых государственных флагов РФ, а также соответствие как запросам потребителей, так и всем современным нормам и требованиям.

Напомним, ежегодно в России 22 августа отмечается День Государственного флага. Праздник был учреждён указом президента в 1994 году.

Фото: https://gov-murman.ru