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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 16:00

Росстат хочет знать, как расходуют своё время россияне

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в августе-октябре 2024 года во всех субъектах Российской Федерации пройдёт выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением с охватом 45 тысяч домохозяйств. В Мурманской области стать участниками обследования с 15 августа по 3 октября предложат 378 домохозяйствам. 

Как отмечает руководитель Мурманскстата Т.Е. Лапин, изучение бюджета времени имеет важное значение для оценки материального и культурного уровня жизни населения. Задачей проведения наблюдения является получение информации о затратах времени на выполнение различной деятельности в процессе трудовой (оплачиваемой) занятости, ведения личного подсобного хозяйства, участия в образовательных программах, выполнения домашних обязанностей, ухода за детьми и их воспитания, проведения досуга и обеспечения полноценного отдыха.

Опрос и регистрация сведений о затратах времени проводятся на основании специальных форм (дневников и вопросников) для учёта деятельности в выходные и будние дни. Участникам обследования предстоит фиксировать свои основные и параллельные (второстепенные) действия в краткие интервалы времени. Респондентов также спросят о статусе их занятости, общественной деятельности, образовании и состоянии здоровья. В целом по домохозяйству необходимо собрать сведения о его демографических характеристиках, условиях проживания, финансовом положении и участии в образовательных программах. 

Проводят опросы интервьюеры Мурманскстата. Все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации. При возникновении вопросов респонденты смогут уточнить информацию о статистическом наблюдении и интервьюерах в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-591, 688-609, а также у сотрудников в городах и населённых пунктах региона, контакты которых размещены на сайте Мурманскстата (https://51.rosstat.gov.ru).

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата (https://rosstat.gov.ru) в целом по России, субъектам Российской Федерации, по городской и сельской местности, а также по отдельным социально-демографическим группам населения. Полученные результаты предназначены для оценки эффективности мер государственной социальной и демографической политики.

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