Росстат отмечает в июне этого года максимальное снижение смертности в Мурманской области по сравнению с июнем прошлого года

Росстат представил данные о естественном движении населения в стране в июне 2024 года. Так, в июне этого года в России родились 98 тысяч 696 младенцев, зарегистрировано 97 тысяч 992 брака.

По сравнению с маем текущего года количество браков, заключенных в июне 2024 года, увеличилось на 90,7%. Число разводов в этом же месяце снизилось на 16,5% по сравнению с июнем прошлого года. За полгода число разводов снизилось на 4,8% по сравнению с январем-июнем 2023 года.

Общая смертность в июне 2024 года сократилась на 1,3% по сравнению с июнем прошлого года. В сравнении с маем этого года общая смертность в июне снизилась на 13,5%.

Естественная убыль в июне составила 39 тысяч 745 человек, что на 28,5% меньше, чем в мае 2024 года.

По сравнению с июнем прошлого года в этом году в июне смертность снизилась в 52 регионах. Максимальное снижение смертности зафиксировано в Мурманской области (-20,9%), Чеченской Республике (-18,5%), Брянской области (-13,3%).