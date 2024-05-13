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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.24 13:30

Росстат отмечает весенний рост цен на плодоовощную продукцию

Как сообщает Росстат, с 3 по 6 мая текущего года цены в стране выросли на свинину +0,7%, баранину, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,3%, говядину, масло сливочное, маргарин, молоко, хлеб, соль поваренную +0,2%, мясо кур, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, консервы овощные для детского питания, макаронные изделия, пшено, чай черный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Продолжается весенний рост цен на плодоовощную продукцию: на морковь +3,8%, свеклу столовую +3,3%, капусту белокочанную +2,6%, картофель +1,6%, лук репчатый +1,2%, яблоки +1,1%.

В этот же период ведомство отмечает снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,2%), в том числе на огурцы (-4,8%), помидоры (-1,3%) и бананы (-0,1%). Снизились цены и на яйца куриные (-0,8%), консервы мясные для детского питания (-0,6%), крупу гречневую (-0,2%), колбасы вареные, рыбу мороженую, смеси сухие молочные для детского питания, творог, муку пшеничную и печенье (-0,1%).

Статистическое ведомство РФ сообщает, что инфляция в стране с 3 по 6 мая составила 0,09%.

Отметим, что из-за праздников в этот раз замер динамики цен проводился за 4 дня после предыдущего расчёта за 10 дней вместо традиционных 7 дней. Основной причиной ускорения инфляции стал существенный рост цен на авиабилеты после их значительного снижения неделей ранее (динамика в праздничные дни очень волатильна).

С начала месяца рост цен в России к 6 мая составил 0,1%, с начала года - 2,48%.

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