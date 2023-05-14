Росстат отметил нулевую инфляцию в России за период с 3 по 10 мая!

Как сообщает Росстат, инфляция в России с 3 по 10 мая оказалась нулевой, а с начала года цены выросли на 2,11%. Напомним, в предыдущий отчётный период — с 25 апреля по 2 мая — инфляция в России составила 0,19%.

За отчётный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,2%. В частности, огурцы подешевели на 10,4%, помидоры – на 5,2%, бананы – на 1,1%. В то же время цены на капусту выросли на 18%, морковь – на 5,6%, лук – на 5,5%, свеклу и яблоки – на 1,1%, картофель – на 0,4%.

Как сообщает статистическое ведомство страны, из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 12 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца — на 1,7%, и гречка — на 0,9%. Также снизились цены на пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, на стерилизованное молоко и сметану — на 0,2%, на пшено, свинину, маргарин и чай — на 0,1%.

Дорожали 19 наименований продуктов: сильнее всего баранина, — в среднем на 1,8%, следом мясо кур — рост на 1,1%, сахар — на 0,8%, вермишель — на 0,5%. Кроме того, выросла цена на полукопченые и варёно-копченые колбасы — на 0,3%, на макаронные изделия, сливочное масло и вареные колбасы — на 0,2%. Говядина, сосиски и сардельки, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, творог, мука, хлеб ржаной, рис выросли в цене – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на зубные пасты, хозяйственное мыло и на пелёнки для новорожденных — на 0,3%. Одновременно с этим снизились цены на стиральные порошки и зубные щётки — на 0,3%, туалетное мыло и женские гигиенические прокладки — на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни — на 0,35%, детские футболки — на 0,2%, детские джинсы — на 0,1%. Снижение цен произошло на мужские футболки и майки — на 0,2%, на детские кроссовки — на 0,3%, на кроссовки для взрослых — на 0,5%.

Телевизоры за период с 3 по 10 мая подешевели на 1,1%, электропылесосы — на 0,15%, а смартфоны, наоборот, подорожали — на 0,2%. Стоимость нового отечественного автомобиля выросла на 0,04%, иностранного — на 0,05%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,04%, на дизельное топливо — снизились на 0,06%. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 1%.

Росстат с 3 по 10 мая зарегистрировал рост цен многие лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Сильнее всего подорожали анальгин — на 0,7%, валидол — на 0,6%, мазь «Левомеколь» — на 0,4%. При противовирусный «Эргоферон» и поливитамины подешевели.