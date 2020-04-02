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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.20 10:00

Росстат предложил перенести срок начала проведения Всероссийской переписи населения в отдалённых и труднодоступных районах страны

Старт будет отложен на второе полугодие 2020 года.

С соответствующим предложением руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков обратился к министру экономического развития России Максиму Решетникову. Глава Росстата отметил, что в условиях существующей повышенной опасности распространения вирусной инфекции старт в начале апреля создаёт дополнительные риски как для жителей этих районов, так и для переписных работников. Кроме того, ряд регионов уже объявил о введении режима самоизоляции и ограничения передвижения на своей территории.

Основной этап Всероссийской переписи запланирован на октябрь 2020 года. Более ранний старт переписи в некоторых районах, где проживает порядка 500 тысяч человек, обусловлен сложными климатическими условиями. Первыми регионами, в которых будут сдвинуты сроки начала переписной кампании стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область, Хабаровский край. В Мурманской области в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах Терского района в связи с погодными условиями досрочная перепись запланирована на август 2020 года.

Точные сроки проведения переписи в труднодоступных районах будут определены позднее совместно с администрациями субъектов Российской Федерации.

«Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности, – заявил руководитель ведомства Павел Малков. – Сегодня приоритет – здоровье и благополучие жителей России».

Пандемия уже внесла коррективы в деятельность зарубежных статистиков – изменены сроки проведения переписей населения раунда 2020 года в США, Бразилии и Киргизии.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и различные варианты организации и проведения Всероссийской переписи населения, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», – считает Павел Малков.

Напомним, Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2020 года. Это первая перепись, которая пройдёт с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале государственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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