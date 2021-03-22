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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.21 11:00

Росстат разработал проект обновлённой стратегии развития до 2024 года

Её текст стал вдвое короче, но в нём чётко прописаны актуальная миссия, ключевые ценности и измеримые показатели эффективности государственной статистики. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков на открытой онлайн-лекции в Башкирском государственном университете.

Стратегия развития Росстата и отечественной статистики до 2024 года была разработана и утверждена Минэкономразвития России в 2019 году. Документ определяет основные направления и меры по качественному улучшению государственной статистики.

«В стратегии описаны все основные направления развития: цифровизация производства, снижение учётной нагрузки на бизнес, координация в статистике в органах власти, внешние коммуникации, развитие международной методологии, кадровая политика, внутренняя эффективность и многое другое», — напомнил Павел Малков.

Однако, по его словам, за прошедшие полтора года возникла необходимость существенного переосмысления документа.

«За прошедшие полтора года у нас появилось новое, более глубокое понимание, как мы будем достигать поставленных целей. Поэтому был разработан проект новой стратегии развития Росстата до 2024 года. В нём прописаны актуальная миссия, ключевые ценности, измеримые показатели эффективности и много других важных положений. Проект документа можно найти на нашем сайте», — отметил глава Росстата.

Несмотря на то, что в стратегии появились новые разделы, объём текста существенно сократился.

«Он стал вдвое короче и намного понятней. Это тоже один из базовых принципов бережливого производства, которые мы внедряем. Стратегия Росстата должна излагаться коротко и простым человеческим языком», — подчеркнул Павел Малков.

По словам главы Росстата, обновлённая стратегия декларирует переход государственной статистики от предоставления голых цифр к анализу данных.

«Мы учимся объяснять наши данные. Не просто, например, выдаем показатели ВВП, а рассказываем, что изменилось в структуре экономики, как проводился расчёт, что означают цифры. Но при этом, естественно, не даём никаких оценок: хорошо или плохо, много или мало. Только цифры с объяснениями», — подчеркнул Павел Малков.

Отражение в стратегии нашёл и один из наиболее масштабных проектов Росстата — Всероссийская перепись населения. По словам главы статистического ведомства, за счёт внедрения цифровых технологий она выйдет на беспрецедентный уровень информационной открытости.

«Что представляли собой итоги переписей населения раньше? Это 19 томов, большая часть из которых была закрыта. Сейчас мы создаем отдельный портал со всей информацией, наглядной визуализацией данных в режиме реального времени. Эксперты смогут работать с первичными данными. Но ещё раз подчеркну: речь идет только об обезличенных данных. Никакой персональной информации в статистике Росстата никогда не будет», — резюмировал Павел Малков.

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