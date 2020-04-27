Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь-март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата.

При этом индекс потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары - на 2%, а на непродовольственные товары - на 2,5%. Потребительские цены на услуги выросли по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 2,9%.

Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тысячи рублей, увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.

Уровень жизни в России в результате кризиса в экономике из-за коронавируса может временно снизится на 5-7%, считает председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. В связи с этим он предложил временно расширить материальную помощь неимущим гражданам.

«Да, к сожалению, когда я говорил, что будет больше безработных, снизятся зарплаты, конечно, это вызовет и снижение уровня жизни. Сейчас прогнозируется уже с учётом тех значений падения ВВП в России снижение уровня жизни на 5-7%. Это серьёзно», - сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на «России 24» (ВГТРК).