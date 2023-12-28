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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 16:30

Росстат в декабре отмечает снижение предпринимательской уверенности в России в добыче и в обработке

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в декабре 2023 года по сравнению предыдущим месяцем снизился на 0,1 процентного пункта и составил плюс 1,1% после 1,2% в ноябре, сообщает Федеральная служба госстатистики.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в декабре просел значительнее - на 1,5 п.п., до плюс 5,1% с плюс 6,6% месяцем ранее.

На значение индекса в добыче полезных ископаемых незначительно повлияло увеличение оценки запасов готовой продукции (на 0,4 п.п., до 0,7%). Рост оценки текущего спроса на продукцию (с минус 8,7% до минус 5,4%) нивелировал снижение доли оптимистов по оценке перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 12,7% до 9,4%).

Снижение индекса в обрабатывающих производствах обусловлено сокращением доли оптимистично оценивающих как текущий спрос на продукцию с минус 10,5% до минус 12,2%, так и перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 29,7% до 28%).

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики четвертый месяц подряд сохраняется на уровне 59%. В обрабатывающих производствах показатель среднего уровня использования производственных мощностей вырос до уровня майского значения 2023 года - 62%.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 16,5%), так и в обрабатывающих производствах (минус 18,3%).

Оценка изменения прибыли в добывающем секторе выросла с минус 2% до плюс 3,5%. В обрабатывающем производстве после оптимистичного роста доли позитивных отзывов респондентов об изменении прибыли наблюдается резкое снижение на 4,1 п.п., до минус 3,3%).

В добыче полезных ископаемых увеличивается разрыв между числом респондентов, отметивших повышение цен на реализуемую продукцию, и респондентов, указавших на их снижение (с 12,9% до 16%). В обрабатывающих производствах ситуация противоположная: оценка изменения цены на реализуемую продукцию снизилась на 0,7 п.п. и составила 6,9%. При оценке перспектив доминируют респонденты, которые ожидают рост цен через три месяца: в добыче полезных ископаемых - на 7,7%, в обрабатывающих производствах - на 11,4%

Индикатор делового климата, оценивающий уровень и изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, изменение экономической ситуации и перспективы выпуска продукции вырос в IV квартале 2023 года и составил 114,7% в добывающей и 111,3% в обрабатывающей промышленности (в III квартале - 113,4% и 109,4% соответственно). Факторами роста индикатора в промышленном секторе экономики стали увеличение оптимистических оценок изменения спроса на внутреннем рынке и экономической ситуации, пишет Росстат.

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