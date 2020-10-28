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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.20 13:15

Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 19 по 25 октября  текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области – ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

 АИ-92

в среднем 45,65 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,55 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 52,70 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона – ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

46,11 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,45 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

53,49 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

в среднем 45,57 руб.

повышение на 6 коп.

АИ-95

в среднем 48,95 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 52,95 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 45,65 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 48,55 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 52,90 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца – ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

45,89 руб.

повышение на 20 коп.

АИ-95

48,99 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,89 руб.

повышение на 44 коп.

У независимого продавца – ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:

АИ-92

45,70  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,60 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,70 руб.

повышение на 30 коп.

У независимого продавца – ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:

АИ-92

45,90 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

49,00 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

52,60 руб.

повышение на 20 коп.

 

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 — 55500 руб./т (пизменений не зафиксировано); АИ-95 — 58000 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 55100 руб./т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 55700 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 58000 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 54000 руб./т (изменений не зафиксировано).

А в это время розничные цены на бензин на прошлой неделе (18-25 октября) продолжили дорожать в некоторых регионах России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. В течение сентября цены росли незначительно: Аи-92 в среднем по России подорожал всего на 6 копеек, Аи-95 - на 8 копеек, летнее дизтопливо - на 1 копейку. На предыдущей неделе цены начали расти более высокими темпами по всей России - на 10-30 копеек.

В результате в среднем по России цена на бензин Аи-92 за неделю осталась неизменной на уровне 43,71 руб./л, Аи-95 - подросла на 1 копейку, до 47,09 руб./л. Цены на летнее дизтопливо по данным ЦДУ, были стабильны - 48,12 руб./л, зимнее дизтопливо подешевело на 44 копейки, до 49,53 руб./л.

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