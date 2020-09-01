Рост цен на «чёрное золото» поддерживает курс рубля

Мировые цены на нефть поднимаются во вторник утром. Удешевление доллара поддерживает стоимость «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов.

Доллар сегодня дешевеет к корзине валют на 0,3%, к евро — на 0,45%. Изменения в политике ФРС укрепляют ожидания отрицательных ставок в США, что является негативным фактором для доллара, объясняет аналитик «BetaShares» Луи Кроуз, которого цитирует агентство «Рейтер»: «Это хорошо для сырья», — отмечает эксперт.

Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом на рынках сохраняется неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом. Пандемия негативно отразилась на мировой экономике, особенно во втором квартале, ударив в том числе по спросу на нефть. Трейдеры опасаются второй волны эпидемии. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 миллиона случаев заражения, почти 833 тысячи человек скончались.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,6809 рубля. По отношению к последней сделке 31 августа доллар подешевел на 39,41 копейку. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта понизилась на 12,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 10,85 копейки и составил 88,2715 рубля. Тем временем к официальному курсу евро вырос на 44,49 копейки.