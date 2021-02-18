Рост цен на «чёрное золото» поддерживает курс рубля

Стоимость нефти растёт в четверг утром в среднем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, марка Brent торгуется выше 65 долларов за баррель впервые с 21 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,8 миллиона баррелей — значительно сильнее прогноза в 2,2 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,43 миллиона баррелей.

В целом в последние дни ралли нефтяных цен обусловлено похолоданием в США, которое привело к масштабному падению добычи нефти в Техасе. Как писало 17 февраля агентство «Блумберг», добыча нефти в США в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.

«Это похолодание — идеальный шторм для нефтяного рынка, но это, вероятно, не единственный катализатор, который привёл нефть к таким высотам. Саудовская Аравия поддерживает рынок, а запасы в США сокращаются быстрыми темпами», — прокомментировал агентству экономист «OCBC Bank» Хоуи Ли.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,6877 рубля. По отношению к последней сделке 17 февраля доллар подешевел на 2,23 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 7,92 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 2,16 копейки и составил 88,7916 рубля. Тем временем к официальному курсу евро подешевел на 28,93 копейки.