Рост цен на «чёрное золото» продолжает поддерживать рубль

Мировые цены на нефть растут во вторник утром, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 80 долларов, впервые с осени 2018 года, на признаках того, что рост спроса на сырье в мире опережает предложение, свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, рост цен на нефть происходит по мере признаков улучшения перспектив спроса на сырьё в мире в то время, как предложение увеличивается более медленными темпами. Позднее во вторник рынки ждут нового прогноза ОПЕК.

«Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырьё», — сказал агентству «Блумберг» аналитик по сырьевым товарам «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар. Эксперт считает, что это усилит недостаток предложения на рынках, особенно с учётом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.

Сегодня торги на Московской бирже доллар США и евро начали незначительным снижением, рубль укрепляется к бивалютной на фоне продолжающегося роста цен на нефть.