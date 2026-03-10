В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
Мурманская область. Арктика (16+)
10.03.26 14:00

Рост числа аварий и сложные погодные условия: губернатор призвал северян быть внимательнее за рулем

Губернатор Андрей Чибис 6 марта провёл межведомственное совещание по вопросам безопасности дорожного движения, в котором приняли участие руководство регионального УМВД, Госавтоинспекции, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также руководители дорожных служб. Поводом стала тревожная статистика аварийности на дорогах региона.

«Ситуация на дорогах остаётся сложной: погодные условия непростые, и, к сожалению, мы видим серьёзный рост количества ДТП, особенно с тяжёлыми последствиями. Нам нужно понять, какие дополнительные меры способны это изменить. И второй, не менее важный момент. Люди не должны часами ждать на дороге, пока приедут сотрудники ГАИ и оформят аварию. Это тоже проблема, которую мы обязаны решить», – сказал глава региона.

Отмечено, что при общем снижении количества происшествий в текущем году значительно возросло число погибших. Основной всплеск аварийности со смертельными исходами пришёлся на февраль, когда в пяти дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 человек. Сложная обстановка сохраняется и в марте. Одна из основных причин ДТП – выезд на встречную полосу.

Для её стабилизации Управлением Госавтоинспекции организован комплекс профилактических мероприятий: «Встречная полоса», «Пешеход», «Нетрезвый водитель». С 16 по 20 марта запланировано проведение мероприятия «Ребёнок – главный пассажир».

Андрей Чибис акцентировал внимание на нескольких ключевых направлениях работы, требующих незамедлительной реакции. Глава региона поручил усилить контроль за обслуживанием и уборкой трасс, подчеркнув, что состояние дорожного покрытия напрямую влияет на безопасность, и призвал максимально задействовать механизмы фиксации нарушений для профилактики опасного вождения.

Кроме того, губернатор отметил важность просветительской деятельности среди водителей.

«Я много времени провожу в дороге и сам наблюдал опасные обгоны и другие риски — люди часто безрассудны, и над этим тоже нужно дополнительно поработать», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор призвал всех водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, напомнив, что от этого зависят жизнь и здоровье людей.

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
