Рост числа аварий и сложные погодные условия: губернатор призвал северян быть внимательнее за рулем

Губернатор Андрей Чибис 6 марта провёл межведомственное совещание по вопросам безопасности дорожного движения, в котором приняли участие руководство регионального УМВД, Госавтоинспекции, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также руководители дорожных служб. Поводом стала тревожная статистика аварийности на дорогах региона.

«Ситуация на дорогах остаётся сложной: погодные условия непростые, и, к сожалению, мы видим серьёзный рост количества ДТП, особенно с тяжёлыми последствиями. Нам нужно понять, какие дополнительные меры способны это изменить. И второй, не менее важный момент. Люди не должны часами ждать на дороге, пока приедут сотрудники ГАИ и оформят аварию. Это тоже проблема, которую мы обязаны решить», – сказал глава региона.

Отмечено, что при общем снижении количества происшествий в текущем году значительно возросло число погибших. Основной всплеск аварийности со смертельными исходами пришёлся на февраль, когда в пяти дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 человек. Сложная обстановка сохраняется и в марте. Одна из основных причин ДТП – выезд на встречную полосу.

Для её стабилизации Управлением Госавтоинспекции организован комплекс профилактических мероприятий: «Встречная полоса», «Пешеход», «Нетрезвый водитель». С 16 по 20 марта запланировано проведение мероприятия «Ребёнок – главный пассажир».

Андрей Чибис акцентировал внимание на нескольких ключевых направлениях работы, требующих незамедлительной реакции. Глава региона поручил усилить контроль за обслуживанием и уборкой трасс, подчеркнув, что состояние дорожного покрытия напрямую влияет на безопасность, и призвал максимально задействовать механизмы фиксации нарушений для профилактики опасного вождения.

Кроме того, губернатор отметил важность просветительской деятельности среди водителей.

«Я много времени провожу в дороге и сам наблюдал опасные обгоны и другие риски — люди часто безрассудны, и над этим тоже нужно дополнительно поработать», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор призвал всех водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, напомнив, что от этого зависят жизнь и здоровье людей.