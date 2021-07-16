За первый квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020-го показатель был равен 1,29 трлн рублей, 2019-го - 1,18 трлн, сообщили «Известиям» в Росстате. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также граждан.

На последних приходится около половины задолженности, отметил член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Общие темпы роста долгов граждан в целом сохраняются. В числе причин - пандемия, из-за которой снизились доходы работников во многих отраслях, при этом холодная зима 2020/21 года привела к росту платы за тепловую энергию, рассказал он. Также долги между управляющими компаниями (УК) и ресурсоснабжающими организациями (РСО) частично считаются повторно, добавил эксперт.

В некоторых городах собираемость платы за ЖКУ с марта по июнь 2020-го снизилась с более 90% до 60%. Это произошло и потому, что в прошлом году гражданам не начисляли пени за просроченную задолженность. К концу года платежная дисциплина стала лучше: по данным Минстроя, по итогам 2020-го она составила 94,7%, снизившись с 96% в 2019-м.

«Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц. Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки», - сказала директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Также в 2021 году россияне стали чаще получать платежки с долгами, которые были погашены или не существовали вовсе. Иногда счёт выставляется за прошлые годы и на значительные суммы. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль" Сергея Сохранова, немало выросли и долги УК перед РСО.

Эксперты полагают, что решить проблему поможет увеличение субсидий для нуждающихся категорий населения.