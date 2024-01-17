Рост грузооборота морских портов РФ в 2023 году превысил 5% и составил 886 млн тонн

Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 883,8 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», объём перевалки сухих грузов в 2023 году увеличился на 10,4% и составил 446,9 млн тонн. Наиболее высокие темпы прироста в подгруппе показали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы на паромах, в контейнерах и накатные (ро-ро) грузы. Показатель перевалки наливных грузов практически не изменился, составив 436,9 млн тонн. Самый высокий прирост в этой подгруппе показали наливные химические и пищевые грузы.

А вот грузооборот морских портов Арктического бассейна показал сокращение на 0,7% — до 97,9 млн тонн. Перевалка сухих грузов при этом увеличилась на 5,2% — до 31 млн тонн, обработка наливных грузов сократилась на 3,2% и составила 66,9 млн тонн.

«Достигнутые в 2023 году темпы роста перевалки в морских портах РФ – лучший показатель с 2018 года. Грузооборот морских портов – комплексный индикатор «самочувствия» нашей транспортной системы, экспортного и логистического секторов, успешно преодолевающих санкционные вызовы. В отраслевом измерении - это свидетельство эффективного взаимодействия государственных ведомств и бизнеса, результат хорошей работы и взаимопонимания транспортников и грузовладельцев», - отметил и.о. руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Борис Ташимов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Фото пресс-службы АО «ММТП».