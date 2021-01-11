Рост грузооборота по Северному морскому пути в 2020 году составил почти 5%

Грузооборот по Северному морскому пути вырос в 2020 году до 32,97 млн тонн с 31,5 млн тонн годом ранее.

Как сообщает ГК «Росатом», целевой показатель федерального проекта «Северный морской путь» в 2020 году составлял 29 млн тонн. Цель проекта - развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн в 2024 году.

В акватории Севморпути расположены 6 морских портов - Певек, Диксон, Тикси, Хатанга, Сабетта и Дудинка. Помимо морских портов, в акватории СМП осуществляют грузовые операции 17 оборудованных и необорудованных пунктов на побережье материка и островах.