Рост грузооборота, реализация инвестпланов, запуск новых поездов – Региональный координационный совет Октябрьской железной дороги подвёл главные итоги года

Итоги 2020 и планы на 2021 год обсудили на первом в новом году заседании Регионального координационного совета Октябрьской железной дороги, которое состоялось в режиме видеоконференции. Участие в заседании приняла заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В 2020 году, несмотря на пандемию, грузооборот Октябрьской железной дороги вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 102 млн тонн. Рост обеспечили строительные грузы, железная руда и апатитовый концентрат.

«В непростой год РЖД удалось реализовать инвестиционные планы по строительству вторых путей и дальних переходов на территории региона, что очень важно для реализации нашего ключевого проекта – Мурманского транспортного узла», – отметила Ольга Кузнецова.

Одним из главных испытаний стало обрушение железнодорожного моста через Колу в июне 2020 года. В кратчайшие сроки маршрут был пересмотрен и грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами для мурманского порта были пущены по обходному участку.

«Новый мост возведен за 105 дней. Это показатель надежности компании «РЖД». Хотелось бы отметить, что градообразующее предприятие – Мурманский морской торговый порт переработало более 22 миллионов 110 тысяч тонн грузов, – подчеркнула Ольга Кузнецова. – Совместная работа торгового порта с Октябрьской железной дорогой, направленная на увеличение перерабатывающей способности и развитие железнодорожной инфраструктуры позволит создать новые рабочие места и обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет региона».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2020 году по Октябрьской железной дороге были запущены новые поезда: двухэтажный по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» и сезонная электричка «Лыжная стрела», которая только за новогодние праздники перевезла более 450 пассажиров.