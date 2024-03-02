Рост грузооборота в регионе деятельности Мурманской таможни в 2023 году составил 2,5%

В регионе деятельности Мурманской таможни в 2023 году пропущено через границу более 9,3 млн тонн внешнеторговых грузов, включая более 8,5 млн тонн (92%) — через таможенный пост морского порта Мурманск.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, рост грузооборота в весовом исчислении по сравнению с предыдущим годом составил 2,5%.

В морских пунктах пропуска Мурманска и Архангельска сотрудниками таможенных постов оформлено 4626 судозаходов, 9134931 тонна грузов и 91370 физических лиц. Все судозаходы при совершении операций на прибытие/убытие оформлялись в электронной форме с использованием таможенных информационных технологий и программных продуктов. Обработано 2247 решений на совершение таможенных операций до убытия судов, используемых в целях торгового мореплавания (по поручениям на отгрузку экспортного груза).

При завершении процедуры таможенного транзита Мурманской таможней обработано свыше 22,6 тысячи тонн грузов по 1,2 тысячи транзитных деклараций (большая часть на завершение процедуры таможенного транзита). Таможня также отмечает рост доли транзитных внешнеторговых грузов, которые имеют конечный пункт поступления и назначения в регионе своей деятельности.